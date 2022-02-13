Настроить / доработать сайт на битрикс

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок674 просмотра
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Интернет магазин на битриксе.

1. Сейчас цены товаров заданы в рублях. Хотим задавать в валюте, что бы пересчитывалось через курс и выводилось пользователю в рублях.

2. Каждому зарегистрированному пользователю через админ панель проставлять персональную скидку в % что бы он видел цены и делал заказ с учетом персональной скидки.

2 года назад
oligadema
Андрей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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