Настроить / доработать сайт на битрикс

Интернет магазин на битриксе.

1. Сейчас цены товаров заданы в рублях. Хотим задавать в валюте, что бы пересчитывалось через курс и выводилось пользователю в рублях.

2. Каждому зарегистрированному пользователю через админ панель проставлять персональную скидку в % что бы он видел цены и делал заказ с учетом персональной скидки.