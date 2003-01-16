Скопировать 6 страниц-опросников (лэндингов)

$200
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки609 просмотров
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Нужно скопировать шесть страниц лендингов.

Ссылки на оригиналы напишу соискателю.

1) Формат на выходе: один или несколько php файлами для одного лэндинга.

2) Выделить в отдельные файлы header.php и footer.php "шапку" и "подвал".

3) Обеспечить автономную работу скопированных страниц, выкачать всю необходимую графику, стили, все должно работать не зависимо от источника-оригинала.

4) Скрипты, собирающие статистику не нужны. (счетчики, трекеры, google tag manager).

5) Скрипты, выполняющие отправку на сторонние сервисы не нужны.

2 года назад
portnyagin
Андрей 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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