Обновить сайт, новый дизайн, структура контент, переверстать страницы.

нужно полностью обновить дизайн сайта и переработать все страницы

на сайте 60 страниц

необходимо:

- сделать разработать новую "коммерческую" структуру для страниц сайта

- сделать новый дизайн для сайта и внутренних страниц

- сделать верстку (можем помочь)

- переверстать каждую страницу сайта под новый типовой вид станицы

- не навредить seo

от нас:

- дадим референсы на структуру страниц и основные типы страниц

- дадим референсы на дизайн, поможем в работе с дизайнером или поработаем с дизайнером сами по вашей структуре

- если необходимо можем сверстать дизайн с нашим верстальщиком

- сделаем копию сайта и дадим вам доступ для работы

- когда будет готов дизайн и верстка - натянем верстку на цмс

- подскажем по работе с цмс и по seo

предлагайте бюджет, что именно сможете взять на себя и примеры вашей работы, предпочтительно что бы исполнитель сделать все максимально своими силами (или силами команды), в смысле чем меньше мы участвуем тем лучше.

http://vizaus.com