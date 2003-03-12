Спрятать код

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1021 просмотр
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Добрый день! 

Нужно спрятать код от биржи на сайте. 

Чтобы при открытии исходного кода страницы, человек не видел что там есть ссылка.

НО поисковики её индексировали. 

2 года назад
Jinat
Павел 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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