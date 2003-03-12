Спрятать код

Добрый день Есть 3 формы на сайте с одинаковыми полями (имя, номер телефона и чек бокс согласия с политикой) 2 в модальных окнах и одна на странице лендинга. Они сверстаны но нет обработчика. Нужно сделать обработчик формы на ...