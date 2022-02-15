Добрый день! Нужно спрятать код от биржи на сайте. Чтобы при открытии исходного кода страницы, человек не видел что там есть ссылка. НО поисковики её индексировали.
Доработать фильтр по поиску свободных апартаментов на сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт amber-korona39.ru, страница Апартаменты.
Используется wordpress+wocommerce
Проблема фильтра такая
https://i.imgur.com/HUt5oPv.png
https://i.imgur.com/Xaom6TC.png
У карточек забронированные даты формируются в общую строку. Сейчас там простое сравнение, если конкретного промежутка бронирования нет, значит в поиске он выдается как свободный. Но номер может быть забронирован на больший срок.
В скриншотах пример как раз когда при разных датах в одном периоде карточка 67 выпадает и не выпадает в поиске.
Так же есть вторая проблема - постоянно отменяются оплаченные заказы. Для оплаты используется эквайринг сбербанка.
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