Доработать фильтр по поиску свободных апартаментов на сайте

Сайт amber-korona39.ru, страница Апартаменты.

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Проблема фильтра такая

https://i.imgur.com/HUt5oPv.png

https://i.imgur.com/Xaom6TC.png

У карточек забронированные даты формируются в общую строку. Сейчас там простое сравнение, если конкретного промежутка бронирования нет, значит в поиске он выдается как свободный. Но номер может быть забронирован на больший срок.

В скриншотах пример как раз когда при разных датах в одном периоде карточка 67 выпадает и не выпадает в поиске.

Так же есть вторая проблема - постоянно отменяются оплаченные заказы. Для оплаты используется эквайринг сбербанка.