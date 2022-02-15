Есть интернет магазин, есть API. Отправляем данные, получаем ответ, записываем. Все на php. Пример реализации есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать, настроить микроразметку для поисковых систем (Яндекс, Гугл). Сайт на Joomla, есть сео плагин RSSeo.
Микроразметка под ключ.
На сайте важных страниц немного, примерно 8-11 штук.
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