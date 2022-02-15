Микроразметка под ключ

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка665 просмотров
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Необходимо создать, настроить микроразметку для поисковых систем (Яндекс, Гугл). Сайт на Joomla, есть сео плагин RSSeo.

Микроразметка под ключ. 

На сайте важных страниц немного, примерно 8-11 штук.

2 года назад
guest_16371361739256
2 года в сервисе
Был
год назад
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