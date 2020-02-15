Сделать сайт

Добрый день. Необходимо реализовать сайт-калькулятор по сервису покупки и обмена техники Apple

Вот сайты аналоги, на них есть весь функционал, который нужен мне.

https://damprodam.ru/

http://iprodal.ru/

Сайт должен работать максимально быстро, поэтому предложите движок, который по Вашему мнению будет оптимален для такого функционала. Сайт должен быть адаптирован под мобильные версиии на iOS и Android

Домен и сервак уже есть. Начать нужно завтра