Сайт под ключ, ресторанная группа

Здравствуйте. Ищем специалистов для создания аналога рекламной сети Surfe.be. Возможности данной рекламной сети: баннерная реклама с возможностью оплаты за показы/переходы (клики по баннеру), POPUP - переходы на сайт с гарантированной длительностью пребывания на странице. Переходы осуществляются через ...
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