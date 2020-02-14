Простой дизайн с нуля + 1 добавленная страница с копипастом для примера. Либо уникализированный шаблон с заменой все имен стилей, дивов, классов. Так же на каждый нужно установить плагин комментариев, кнопок соцсетей. Не магазины! Не лендинги! подробности по запросу. ...
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Привет всем! Такое дело...нужно создать одностраничный сайт и разместить там порядка 100 наименований товара. Движок не принципиален, главное что бы симпатично было и просто. Категория товара- парфюмерия. В дальнейшем нужно будет создать магаз в инсте и настроить рекламу на этот сайт. Кто готов? Сколько денег?)
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