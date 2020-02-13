Нужно сделать несколько простых сайтов на WP

$20
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки231 просмотр
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Простой дизайн с нуля + 1 добавленная страница с копипастом для примера.

Либо уникализированный шаблон с заменой все имен стилей, дивов, классов.

Так же на каждый нужно установить плагин комментариев, кнопок соцсетей.

Не магазины! Не лендинги!

подробности по запросу. Указана цена за 1 сайт.

4 года назад
Mikle777
44 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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