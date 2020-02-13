Нужно сделать несколько простых сайтов на WP

Разработать сайт по аналогии сайта донора [url=http://ditell.ru/]ditell.ru[/url], функционал выбора города не нужен, сделать такой же функционал и немного другой дизайн, стоимость пишем сразу хотя бы приблизительную. Если есть работы такого же типа пожалуйста показываем