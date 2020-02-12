Написать ТЗ для разработки сайта

Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки206 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо написать емкое, понятное ТЗ, без лишней воды, для разработки  раздела сайта.

Такой набросок по блокам и разделам сайта:

Разработать раздел сайта с информацией по пилотному федеральному проекту. Создание и апробация модели семейно ориентированного кластера для интеграции действий по вопросам демографического развития в пилотных регионах Российской Федерации. На защите семьи и традиционных семейных ценностей.

Раздел проект  должен содержать следующие БЛОКИ:

1). Блок методических рекомендаций, где будут собрана и размещена информация о вебинарах, непосредственно сами вебинары, методические документы в форматах pdf, doc и проч.

2). Блок модели семейно-ориентированного кластера. Примеры лучших региональных практик семейно-ориентированного кластера.

3). Блок модель Семейного ресурсного центра.

4). Пилотные регионы федерального проект.Дорожные карты. Резолюции комиссий, рабочих групп, круглых столов. Практики.

Срок выполнения день, пишите свои цены.

4 года назад
oneunicorn
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
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