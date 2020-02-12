Необходимо создать сайт по поиску рецептов из имеющихся ингредиентов.

Основная идея:

Человек заходит на сайт и видит (к примеру) 5 полей для ввода. В каждое поле он может вписать один ингредиент (по мере написания слова сайт сам должен предлогать ингредиент из имеющихся в системе)

В любой момент человек может нажать кнопку "Найти" и сайт подберет рецепт для приготовления которого нужны ингредиенты из введенных пользователем.

Если человек заполнил все 5 полей - появляется 6 и так далее.

Так же каждый человек может создать аккаунт на сайте или зайти с Vk/Fb.

В прифиле видня вся информация о человеке и имеется возможность ее редактировать.

В аккаунте он может просматривать свои рецепты и добавлять новые. При добавлении нового рецепта пользователь так же заполняет поля с ингредиентами и сайт ему предлагает уже имеющиеся варианты (человек пишет "Огу" и сайт предлагает "Огурец"). Если введенного продукта не найдено, он добавляется в базу данных и в будущем предлагается для поиска рецепта или его создания.

Новые рецепты проверяет администратор сайта и после его одобрения рецепт появляется на сайте.

Необходима возможность делиться рецептами в соц. сетях.

Дизайн свободный, но чтобы было красиво и понятно каждому пользователю.

В ответ на это задание просьба писать CMS или Framework на котором вы хотели бы это реальзовать а так же сроки и цену.