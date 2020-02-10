Необходимо создать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок267 просмотров
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Необходимо создать сайт.

Сайт Интернет-магазина. С нуля создать дизайн (не шаблонный) и довести сайт до полной готовности к работе.

Так же необходима привязка к 1С. Выгрузка базы. Постоянное обновление и актуализация остатков.

Оставляйте Ваши примеры работ. Ищем исполнителя только с опытом!

4 года назад
guest_15813358293527
4 года в сервисе
Был
4 года назад