Графически причесать сайт на Joomla

Необходимо сделать небольшой сайт публикации объявлений пользователей. Админка, ЛК. Если у вас есть основа (на CodeIgniter), то можно использовать ее либо можно мои наработки другого сайта, только там почистить надо будет лишнее.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Joomla. Нужно привести его в визуально приятный вид. Сделать удобно читаемым. Сайт скорее информационный, чем продающий. Www.algibit.com
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