Необходимо восстановить сайт из бекапа

Сайты «под ключ»Закрыт20 заявок289 просмотров
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Приветствую, необходимо восстановить сайт из бекапа, на новом хостинге и привязать новый домен. 

То есть есть сайт на флешке, я могу его выложить на облако откуда его необходимо будет взять и выложить на хостинг, привязать домен. В общем восстановить сайт. 

4 года назад
Andreev-i80
Илья 
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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