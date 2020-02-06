Придумать лендинг ( ремонт фар для авто)

Нужно придумать продающий лендинг в 5-8 экранов. Потом на него будет идти реклама.

(Домен ещё не придумали)

Вот конкурент для примера https://evrofara.ru/

Есть фото рабочего процесса, "До" и "После".

Есть набор пожеланий по блокам

Потом будем его на Тильда делать. Если Вы сразу делаете на Тильда будет плюсом.

Стоимость обсуждается.

Сроки – 2-3 дня.