Разработка сайта по аналогии

Нужно разработать дизайн 2 страниц и сделать вёрстку. Поисковик туров и подробная страница тура.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Необходимо разработать сайт с таким же функционалом как здесь. Для дизайна можно использовать шаблон.
Пример сайта: http://bit.ly/2HfSZaB
Интересует цена, стоимость и технологии на которых будете разрабатывать.
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