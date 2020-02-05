Редизайн, натяжка на wordpress

Добрый день. У меня взломали сайт, надо его переустановить. Сайт на WP. Вы таким занимаетесь? Если да, то какую цену берете за работу? С уважением, Владимир
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен хороший редизайн сайта http://belzona-ngs.ru/
Вообщем, создать новый сайт на основе старого: нарисовать дизайн, сверстать (под телефоны тоже), натянуть на wordpress, а также перенести продукцию.
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