Нужно собрать лэндинг на тильде на основании прототипа

Сайты «под ключ»Закрыт41 заявка311 просмотров
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Длина прототипа 8 блоков. Нужно собрать лэндинг со стильным оформлением. 

С помощью шаблонов или на Zero блоках – на ваше усмотрение. 

К заявке отправляйте примеры ваших лэндингов на Тильде и ориентировочную цену и сроки. 

Цена проекта договорная.

4 года назад
guest_15809023536805
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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