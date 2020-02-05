Нужно собрать лэндинг на тильде на основании прототипа

Введение в курс дела. Мне требуется разработать сайт на основе "конкурента" с запада. Сайт должен иметь схожую стилистику, но не быть полноценной копией естественно. https://thejerrycanbar.com/ Вот собственно этот сайт "конкурента". Эксплуатационное назначение. Естественно это продажа товара потребителю. Функционал. корзина, каталог, ...