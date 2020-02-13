Сделать фронт на REACT по макетам

Сайты «под ключ»Завершен10 заявок263 просмотра
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Не статика, динамические блоки, карусели, менюшки, попапы т т.д.

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React
4 года назад
Ye-riia
48 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
Выбранный исполнитель
Stazeg
24 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$100
2 дня
Все сделал быстро и в срок. Внимателен к комментариям. Рекомендую
ТЗ подробное и понятное. Оплата в срок.