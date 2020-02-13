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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
4 года назад
Все сделал быстро и в срок. Внимателен к комментариям. Рекомендую
Ответный отзыв
ТЗ подробное и понятное. Оплата в срок.