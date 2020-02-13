Stazeg

Станислав Stazeg

 
24 годаБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Ye-riia
48 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
$100
10 баллов
4 года назад
Сделать фронт на REACT по макетам
Все сделал быстро и в срок. Внимателен к комментариям. Рекомендую
ТЗ подробное и понятное. Оплата в срок.
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