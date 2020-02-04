Нужно создать лендинг

Сайты «под ключ»Закрыт60 заявок470 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать одностраничник в сфере грузоперевозок. Эскиз сделаю, как я все это вижу. Регион Беларусь. Один из конкурентов - https://7330.by/ - нужно сделать лучше)

Пишите сроки, цену...

4 года назад
5115
28 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
4 года назад