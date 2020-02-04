Копировать сайт

Не статика, динамические блоки, карусели, менюшки, попапы т т.д. Подробности кандидатам, оставляйтеТЕЛЕГРАМ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скопировать сайт: https://demprofi.ru
Создать админ панель, для возможности редактирования информации.
Привязать домен и разместить на хостинге.
Сменить код виджета заказа звонков.
Очистить код от ненужного.
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