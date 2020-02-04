Копировать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт29 заявок289 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Скопировать сайт: https://demprofi.ru

Создать админ панель, для возможности редактирования информации. 

Привязать домен и разместить на хостинге. 

Сменить код виджета заказа звонков. 

Очистить код от ненужного. 

4 года назад
Khakovchanin
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад