есть сайт конкурента [url=https://bit.ly/36WVHMq]https://bit.ly/36WVHMq[/url]на нём установлена премиум тема ворпдресс Avada мне нужно сделать копию этого сайта и внешне и чтоб в админка все удобно можно было наполнять пишите цену и срокитакже напишите в отклике слово - авада