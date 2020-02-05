Создания страниц на Tilda для существующего сайта

Нужно создать сайт для небольшого копи-центра, желательно на wordpress описание по ссылке: [url=https://docs.google.com/document/d/1-Ibq2_8b8sBZIuqzs4yPvG6dtrNUYMW6q3ylFQFex9A/edit#]https://docs.google.com/document/d/1-Ibq2_8b8sBZIuqzs4yPvG6dtrNUYMW6q3ylFQFex9A/edit#[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас сделано ряд сайтов на Tilda и в связи с ростом проекта нуждаемся в постоянном добавление новых страниц
Наши проекты:
Задачи:
Созадние и сборка страниц по ТЗ, но продумывание внешнего вида с вашей стороны
Умение собирать страницу на Zero блоке
Берем только с примерами работ, созданных проектов вами с нуля (дизайн и верстка)
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