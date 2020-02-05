Создания страниц на Tilda для существующего сайта

Сайты «под ключ»Закрыт27 заявок309 просмотров
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У нас сделано ряд сайтов на Tilda и в связи с ростом проекта нуждаемся в постоянном добавление новых страниц

Наши проекты:

questeng.online/

www.spacedeer.com.ua/

questeng.online/pers-less...

Задачи:

Созадние и сборка страниц по ТЗ, но продумывание внешнего вида с вашей стороны

Умение собирать страницу на Zero блоке

Берем только с примерами работ, созданных проектов вами с нуля (дизайн и верстка)

Tilda
4 года назад
guest_14963351489558
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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