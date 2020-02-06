Разработать интернет магазин для детской одежды

Нужно разработать интернет магазин, вместе с мобильным приложением под Android и iOS.

ТЗ скину в ЛС.

Сайт интернет магазина должен быть сверстан на Bootstrap 5. Функционал сайта должен быть написать на стейке MEAN или на чистом PHP7.

Также требуется разработать админ панель для управления сайтом и мобильными приложениями.