Разработка интерактивных веб-сайтов и мобильных приложений

Full Stack разработчик веб сайтов! Разработаю сайт под любую CMS, а также пишу самописные движки! Бэкенд: Знание PHP7, Node JS, Python Django, React JS, Ruby. Фронтэнд: Bootstrap 4, Scss, Less, Css3, Html, jQuery, JS и тд. При заказе дизайн делаю бесплатно!!! Оплата услуг после тестирования заказа. После выполнения все права на разработку передаю заказчику!