Khalid_2003

Халид Khalid_2003

 
22 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка интерактивных веб-сайтов и мобильных приложений

Full Stack разработчик веб сайтов! Разработаю сайт под любую CMS, а также пишу самописные движки! Бэкенд: Знание PHP7, Node JS, Python Django, React JS, Ruby. Фронтэнд: Bootstrap 4, Scss, Less, Css3, Html, jQuery, JS и тд. При заказе дизайн делаю бесплатно!!! Оплата услуг после тестирования заказа. После выполнения все права на разработку передаю заказчику! 

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Отзывы заказчиков

MirFoxInc
Миронов 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
$100
10 баллов
5 лет назад
Разработка landing Page
Bootstrap
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
MirFoxInc
Миронов 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
$1450
9 баллов
5 лет назад
Разработать интернет магазин для детской одежды
AndroidBootstrapiOSPHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!