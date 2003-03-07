Разработка интерактивных веб-сайтов и мобильных приложений
Full Stack разработчик веб сайтов! Разработаю сайт под любую CMS, а также пишу самописные движки! Бэкенд: Знание PHP7, Node JS, Python Django, React JS, Ruby. Фронтэнд: Bootstrap 4, Scss, Less, Css3, Html, jQuery, JS и тд. При заказе дизайн делаю бесплатно!!! Оплата услуг после тестирования заказа. После выполнения все права на разработку передаю заказчику!
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
5 лет назад
Bootstrap
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1450
9 баллов
5 лет назад
AndroidBootstrapiOSPHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!