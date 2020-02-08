Скопировать сайт лендинг

Необходимо скопировать лендинг.

На выходе файлы для загрузки на хостинг и рабочие формы с отправкой заявок на почту.

Важно, все файлы загружаются локально, с моего фтп. (html, css, картинки и т д).

Определите сроки и цену.

Сайт дрова-гарант72.рф