Нужно разработать дизайн 2 страниц и сделать вёрстку. Поисковик туров и подробная страница тура.
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Нужен сайт для торговли женской одеждыИндивидуальный дизайнАдаптивный под мобильные устройстваУдобный и не сложный админ для работыКоличество групп , категорий и продукции желательно без ограниченияФильтр по каталогу по разным критериям
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