Портал бесплатных объявлений недвижимости

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок375 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ТЗ на данный момент нет, поэтому и ищу фрилансера который делал такого рода проект.

по функционалу мне нужен https://ru.bina.az/

еще пару примеров:

https://www.etagi.com/realty/?rooms[]=1&type[]=flat

https://bn.ua/ 

готовые CMS типо WP и т.д неприемлимы.

Прошу указывать технологический стэк, а так же конкретное предложение.

4 года назад
ahmedovweb
39 летАзербайджан
4 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Сайт

    Нужен сайт для торговли женской одеждыИндивидуальный дизайнАдаптивный под мобильные устройстваУдобный и не сложный админ для работыКоличество групп , категорий и продукции желательно без ограниченияФильтр по каталогу по разным критериям

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Придумать лендинг ( ремонт фар для авто)

    Нужно придумать продающий лендинг в 5-8 экранов. Потом на него будет идти реклама.  (Домен ещё не придумали) Вот конкурент для примера https://evrofara.ru/ Есть фото рабочего процесса, "До" и "После". Есть набор пожеланий по блокам Потом будем его на Тильда делать. ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка сайта по аналогии

    Здравствуйте. Необходимо разработать сайт с таким же функционалом как здесь. Для дизайна можно использовать шаблон. Пример сайта: http://bit.ly/2HfSZaB Интересует цена, стоимость и технологии на которых будете разрабатывать.

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Эксперт по Тильде, нужно создать сайт компании

    наша компания занимается продажей сырья прикладываю ссылку на аналогичную нашей компанию - [url=https://bit.ly/36WVHMq]https://bit.ly/36WVHMq[/url] вы можете зайти и ознакомится с категориями товаров и с самими товарами чтобы понимать специфику ниши нам нужно создать на конструкторе Тильда сайт аналогичный этому [url=https://bit.ly/36WVHMq]https://bit.ly/36WVHMq[/url]пишите цену за ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    4 года назад