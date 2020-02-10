Создать одностраничник (скопировать аналог + придумать новый дизайн)

$100
Сайты «под ключ»Закрыт29 заявок317 просмотров
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Здравствуйте. Нужно создать одностраничник с учетом следующих условий: 

1. Сайт без абонентской платы за конструктор.

2. Скопировать сайт-аналог https://vendingstore.ru/

3. Предложить современный дизайн с учетом наших пожеланий (желательно использовать свои наработки, шаблоны, по тематике кофе, чтобы не выйти за бюджет).

4. Поставить на хостинг "Джино" и привязать домен.

4 года назад
Smoliak1
Андрей 
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад