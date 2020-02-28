Smoliak1

Андрей Smoliak1

 
35 летРоссия/Орел
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Создать интернет-магазин на одностраничнике.

    $200

    1. Одностраничник на конструкторе WordPress. 2. Сайт для примера [url=http://www.camkids.ru/]http://www.camkids.ru/[/url] 3. Наполнение -примерно 20 единиц товара. Сделать возможность для дальнейшего самостоятельного добавления товара (фото, описание) 4. Онлайн оплаты нет. 5. Корзина, оформление товара на сайте, доставка, "оставить заявку". 6. Обратная связь ...

    WordPress
    Интернет-магазины23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать одностраничник (скопировать аналог + придумать новый дизайн)

    $100

    Здравствуйте. Нужно создать одностраничник с учетом следующих условий:  1. Сайт без абонентской платы за конструктор. 2. Скопировать сайт-аналог [url=https://vendingstore.ru/]https://vendingstore.ru/[/url] 3. Предложить современный дизайн с учетом наших пожеланий (желательно использовать свои наработки, шаблоны, по тематике кофе, чтобы не выйти за ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать одностраничник по примеру (нужен разработчик+дизайнер).

    $80

    Ищем специалиста, который создаст 2 сайта. Текущая работа - сайт про вендинг (в нем нет интернет-магазина) и следующий сайт с интернет-магазином. Текущая работа - нужно сделать сайт по примеру сайта [url=http://coffeehot.ru/]http://coffeehot.ru/[/url]  Структура данного сайта устраивает. Нужно будет поработать ...

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    4 года назад