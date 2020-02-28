1. Одностраничник на конструкторе WordPress. 2. Сайт для примера [url=http://www.camkids.ru/]http://www.camkids.ru/[/url] 3. Наполнение -примерно 20 единиц товара. Сделать возможность для дальнейшего самостоятельного добавления товара (фото, описание) 4. Онлайн оплаты нет. 5. Корзина, оформление товара на сайте, доставка, "оставить заявку". 6. Обратная связь ...
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- $200Интернет-магазины23 заявкиЗакрыт4 года назад
- $100
Здравствуйте. Нужно создать одностраничник с учетом следующих условий: 1. Сайт без абонентской платы за конструктор. 2. Скопировать сайт-аналог [url=https://vendingstore.ru/]https://vendingstore.ru/[/url] 3. Предложить современный дизайн с учетом наших пожеланий (желательно использовать свои наработки, шаблоны, по тематике кофе, чтобы не выйти за ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт4 года назад
- $80
Ищем специалиста, который создаст 2 сайта. Текущая работа - сайт про вендинг (в нем нет интернет-магазина) и следующий сайт с интернет-магазином. Текущая работа - нужно сделать сайт по примеру сайта [url=http://coffeehot.ru/]http://coffeehot.ru/[/url] Структура данного сайта устраивает. Нужно будет поработать ...Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт4 года назад