Ищем специалиста, который создаст 2 сайта. Текущая работа - сайт про вендинг (в нем нет интернет-магазина) и следующий сайт с интернет-магазином. Текущая работа - нужно сделать сайт по примеру сайта [url=http://coffeehot.ru/]http://coffeehot.ru/[/url] Структура данного сайта устраивает. Нужно будет поработать ...