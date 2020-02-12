Анализ сайта и создание лучшего качества

Всех приветствую! Нужен простой сайт-визитка для нотариуса, с минимальным функционалом - новости, тарифы, контакты и т.д. Требования - удобная простая CMS, чтоб мелкие исправления мог вносить не особо продвинутый человек, адекватный дизайн из шаблона в деловом стиле. ...