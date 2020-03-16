Нужно создать полноценный сайт, сайт-визитку на 5 - 15 страниц, с новостным блоком, блоками для рекламы, блок для заполнения онлайн резюме и отправка, кнопка "заказать" для страниц: визы, бронь отеля, блок для онлайн заказа страховки, в процессе работы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всех приветствую!
Нужен простой сайт-визитка для нотариуса, с минимальным функционалом - новости, тарифы, контакты и т.д.
Требования - удобная простая CMS, чтоб мелкие исправления мог вносить не особо продвинутый человек, адекватный дизайн из шаблона в деловом стиле. Есть старый сайт, откуда нужно перенести небольшое количество информации.
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