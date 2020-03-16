Сайт-визитка для нотариуса

Сайты «под ключ»Завершен46 заявок1089 просмотров
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Всех приветствую!

Нужен простой сайт-визитка для нотариуса, с минимальным функционалом - новости, тарифы, контакты и т.д.

Требования - удобная простая CMS, чтоб мелкие исправления мог вносить не особо продвинутый человек, адекватный дизайн из шаблона в деловом стиле. Есть старый сайт, откуда нужно перенести небольшое количество информации.

4 года назад
Aleks7
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
thongx
Илья 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$180
3 дня
Все ок
Все ок, спасибо за проект
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