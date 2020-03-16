Всех приветствую!

Нужен простой сайт-визитка для нотариуса, с минимальным функционалом - новости, тарифы, контакты и т.д.

Требования - удобная простая CMS, чтоб мелкие исправления мог вносить не особо продвинутый человек, адекватный дизайн из шаблона в деловом стиле. Есть старый сайт, откуда нужно перенести небольшое количество информации.