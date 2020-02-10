Нужно скопировать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка323 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет, нужно скопировать сайт. https://profildveri.ru/ Можно без товара но с тем же функционалом.

4 года назад
guest_15813506367218
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Сайт объявлений

    Необходимо сделать небольшой сайт публикации объявлений пользователей. Админка, ЛК. Если у вас есть основа (на CodeIgniter), то можно использовать ее либо можно мои наработки другого сайта, только там почистить надо будет лишнее.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо создать сайт

    Необходимо создать сайт. Сайт Интернет-магазина. С нуля создать дизайн (не шаблонный) и довести сайт до полной готовности к работе. Так же необходима привязка к 1С. Выгрузка базы. Постоянное обновление и актуализация остатков. Оставляйте Ваши примеры работ. Ищем исполнителя ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать одностраничник (скопировать аналог + придумать новый дизайн)

    $100

    Здравствуйте. Нужно создать одностраничник с учетом следующих условий:  1. Сайт без абонентской платы за конструктор. 2. Скопировать сайт-аналог [url=https://vendingstore.ru/]https://vendingstore.ru/[/url] 3. Предложить современный дизайн с учетом наших пожеланий (желательно использовать свои наработки, шаблоны, по тематике кофе, чтобы не выйти за ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт

    $200

    Нужен сайт практически копию данного проекта, [url=http://financeforall.info/]http://financeforall.info/[/url]  Под более современный манер! Ваши предложения, на чём готовы реализвать проект, готов взять готовый вариант!

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать лендинг, примерный эскиз есть - скинем исполнителю

    $100

    Есть зарисовка (примерный макет) лендинга с четким представлением по структуре, информационным блокам, примерным картинкам и тексту.  Нужен человек, который сделает сайт. Ориентировочная стоимость 100$.

    Сайты «под ключ»58 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Jobs Portal (сайт по поиску работы и сотрудников)

    ТЗ на данный момент нет, поэтому и ищу фрилансера который делал такого рода проект. Примерный scope добавлен в виде doc файла. Сайт Сервисы для соискателей (портал) Сервисы для работодателей (портал) Админка готовые CMS типо WP и т.д неприемлимы. по функционалу мне нужен и Дизайну [url=http://www.superjob.ru/]www.superjob.ru[/url] Прошу ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    4 года назад