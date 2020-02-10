Всем привет, нужно скопировать сайт. [url=https://profildveri.ru/]https://profildveri.ru/[/url] Можно без товара но с тем же функционалом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Нужно сделать сайт по отправке открыток, по типу этого
https://www.mypostcard.com/ru/
Формат тот же, только немного упрощённый. Тех.задание могу прописать.
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