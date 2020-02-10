Сайт

Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок342 просмотра
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Добрый день

Нужно сделать сайт по отправке открыток, по типу этого

https://www.mypostcard.com/ru/

Формат тот же, только немного упрощённый. Тех.задание могу прописать.

4 года назад
SirMALSH
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад