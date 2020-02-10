ТЗ на данный момент нет, поэтому и ищу фрилансера который делал такого рода проект. Примерный scope добавлен в виде doc файла. Сайт Сервисы для соискателей (портал) Сервисы для работодателей (портал) Админка готовые CMS типо WP и т.д неприемлимы. по функционалу мне нужен и Дизайну [url=http://www.superjob.ru/]www.superjob.ru[/url] Прошу ...