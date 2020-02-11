Создать сайт на WP

Нужно создать полноценный сайт, сайт-визитку на 5 - 15 страниц, с новостным блоком, блоками для

рекламы, блок для заполнения онлайн резюме и отправка, кнопка

"заказать" для страниц: визы, бронь отеля, блок для онлайн

заказа страховки, в процессе работы возможно будут дополнения. Дизайна нет,

есть пример сайта с данным направлением и услугами (копию сайта для примера не

предлагать).Рассмотрю варианты с примерами/дизайном сайтов в данном направлении.Образец сайта который мне нравится (дизайн): https://all-about-visa.com/ Ни текстов, ни видео у меня нету, нужно будет скопировать с сайтов-примера, с

возможность редактирования.Количество страниц 5-15 стр.И я бы хотел видеть и выбрать дизайн сайта перед версткой.Вот еще один сайт для примера: https://seor.com.ua/strany/ . Страницы которые должны быть в меню:ГЛАВНАЯ,ВИЗЫ, РАБОТА ЗА РУБЕЖОМ, ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТ, ИММИГРАЦИЯ(С подрубрикой): информация для страницы: https://welcome-to-canada.org/%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%83/ обучение и работа в Канаде(под рубрика) инфо для

страницы: https://welcome-to-canada.org/study-and-work-in-canada/. СТРАХОВКА(на странице должен быть блок заказа полиса), УСЛУГИ (под рубрики) бронирование отеля (кнопка оставить контакты для звонка) консультация (кнопка оставить контакты для звонка)НОВОСТНОЙ БЛОК (анонсы с "читать далее", что-то вроде этого)О НАС, КОНТАКТЫ. На страницах ВИЗЫ и РАБОТА ЗА РУБЕЖОМ (кнопки заказать с переходом на страницу с

полным описанием услуги или вакансии)Футер тоже должен быть.Вот как то так. Спасибо!