Сделать аналог сайта скачивания видео с ФБ

Нужно создать сайт, наподобии [url=https://profi.ru/]https://profi.ru/[/url] с похожим функционалом, с другим дизайном и темой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт аналог https://goo-url.net/TVv3L Скачивания видео с ФБ
Требования:
1. Сайт что бы работал быстро как с сервера, так и по CloudFlare
2. Отвечал всем требованиям в плане СЕО, микроразметки Open Graph, Schema.org, валидация, без ошибок HTML кода и т.д.
3. Был в зеленой зоне по PageSpeed Insights - Google как для ПК таки для Мобильных + Удобство для мобильных без ошибок.
4. Работал без всяких движков, типаWordPress, Joomla, и т.д
5. На последней версии PHP и на SSL
6. Адаптивный и быстрый дизайн похож на аналог "не копию", простой без всяких лишних нагрузок.
Вот не сколько примеров сайтов,которые похожи друг на друга, но по своему уникальны:
7. Авто скачивание видео
8. Все тексты - картинки сделать уникальные, можете заказать на бирже копирайтинга, или написать самому.
Уникальность не меньше 98% по text ru
9. Языковая панель с флагами и внизу сайта
10. Обратная связь с защитой о тспама от гугл "Я не робот"
11. Панель соз-закладок от сайта,без внешних скриптов. + добавить кнопку "Добавить сайт в закладки"
12. Уведомление о Cookie
13. Правильный .htaccess и sitemap.xml, ключи, описание, titleи H1
Что бы было: Сжатие JavaScript, CSS, картинки, работал без .php например: сайт.ру/contact/ в примере работает сайт.ру/contact.php
14. Место под google analytics что бы не пришлось вставлять код отслеживания на каждую страницу, а только в 1 файл
15. Условия - Политика конфиденциальности - О нас - Свяжитесь с нами
16. Добавить звездочки рейтинга в сниппет Гугла
17. Место под будущую рекламу,ниже формы скачивания, и на самой странице скачивания, все зависит от самой
работы сайта.
Можете в дизайне использовать цвета:
#2e6ad1
#5f55d0
#0066dc
#2a68b1
#689f22
Сайт нужен полностью готовый к запуску, что бы мне не пришлось что то добавлять - изменять. Что бы в конце сайт вышел качественный а не серый "недоделанный", а приятный
красивый.
НЕ НУЖНО БРАТЬ ИСХОДНИКИ, А СДЕЛАТЬ ВСЕ СВОЕ. Если что то и берете из сети, то нужно переписать названия папок, скриптов, стилей, и т.д. Так как сделать копию можно без всяких проблем, так вот "КОПИЮ НЕ ДЕЛАТЬ" сам скрипт понятно что вы не будете писать, можете взять любой готовый, только что бы было авто-скачивание видео.
Можете взять бесплатный дизайн в сети, как и сам скрипт, и все слепить по ТЗ. Главное что бы исходник и внешний вид был уникален, без копий из примеров и аналогов в сети.
В целом, сайт не сложный, простой понятный!
Не судите строго, если что не так написал. Жду предложений, срок + цена, гарантия качества!
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