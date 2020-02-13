Сделать аналог сайта скачивания видео с ФБ

Сайт аналог https://goo-url.net/TVv3L Скачивания видео с ФБ

Требования:

1. Сайт что бы работал быстро как с сервера, так и по CloudFlare

2. Отвечал всем требованиям в плане СЕО, микроразметки Open Graph, Schema.org, валидация, без ошибок HTML кода и т.д.

3. Был в зеленой зоне по PageSpeed Insights - Google как для ПК таки для Мобильных + Удобство для мобильных без ошибок.

4. Работал без всяких движков, типаWordPress, Joomla, и т.д

5. На последней версии PHP и на SSL

6. Адаптивный и быстрый дизайн похож на аналог "не копию", простой без всяких лишних нагрузок.

Вот не сколько примеров сайтов,которые похожи друг на друга, но по своему уникальны:

https://goo-url.net/amphd

https://goo-url.net/IuIBM

7. Авто скачивание видео

8. Все тексты - картинки сделать уникальные, можете заказать на бирже копирайтинга, или написать самому.

Уникальность не меньше 98% по text ru

9. Языковая панель с флагами и внизу сайта

10. Обратная связь с защитой о тспама от гугл "Я не робот"

11. Панель соз-закладок от сайта,без внешних скриптов. + добавить кнопку "Добавить сайт в закладки"

12. Уведомление о Cookie

13. Правильный .htaccess и sitemap.xml, ключи, описание, titleи H1

Что бы было: Сжатие JavaScript, CSS, картинки, работал без .php например: сайт.ру/contact/ в примере работает сайт.ру/contact.php

14. Место под google analytics что бы не пришлось вставлять код отслеживания на каждую страницу, а только в 1 файл

15. Условия - Политика конфиденциальности - О нас - Свяжитесь с нами

16. Добавить звездочки рейтинга в сниппет Гугла

17. Место под будущую рекламу,ниже формы скачивания, и на самой странице скачивания, все зависит от самой

работы сайта.

Можете в дизайне использовать цвета:

#2e6ad1

#5f55d0

#0066dc

#2a68b1

#689f22

Сайт нужен полностью готовый к запуску, что бы мне не пришлось что то добавлять - изменять. Что бы в конце сайт вышел качественный а не серый "недоделанный", а приятный

красивый.

НЕ НУЖНО БРАТЬ ИСХОДНИКИ, А СДЕЛАТЬ ВСЕ СВОЕ. Если что то и берете из сети, то нужно переписать названия папок, скриптов, стилей, и т.д. Так как сделать копию можно без всяких проблем, так вот "КОПИЮ НЕ ДЕЛАТЬ" сам скрипт понятно что вы не будете писать, можете взять любой готовый, только что бы было авто-скачивание видео.

Можете взять бесплатный дизайн в сети, как и сам скрипт, и все слепить по ТЗ. Главное что бы исходник и внешний вид был уникален, без копий из примеров и аналогов в сети.

В целом, сайт не сложный, простой понятный!

Не судите строго, если что не так написал. Жду предложений, срок + цена, гарантия качества!