Всем привет, есть полное ТЗ и макет "от руки" по структуре дизайна. Есть бесплатный дизайн, и на нем все сделать, убрать все не нужное, шапка и подвал там готовые. Сайт [url=https://cutt.ly/kbbePlQ]https://cutt.ly/kbbePlQ[/url] Нужен тот, кто ...