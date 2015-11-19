yorgIY

Костя Руденко yorgIY

 
39 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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$5
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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  • Нужен полноценный аналог не копию сайта

    Всем привет, есть полное ТЗ и макет "от руки" по структуре дизайна. Есть бесплатный дизайн, и на нем все сделать, убрать все не нужное, шапка и подвал там готовые. Сайт [url=https://cutt.ly/kbbePlQ]https://cutt.ly/kbbePlQ[/url] Нужен тот, кто ...

    PHPJava
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать скрипт "Бросок монеты"

    Всем привет, нужно создать продвинутый скрипт "Бросок монеты" 1. Должен работать на простом php 2. Дизайн я предоставлю, вы внедряете скрипт "адаптивный" 3. Сам "скрипт" должен адаптироваться с дизайном, работать быстро на последний версии php 4. ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать аналог сайта скачивания видео с ФБ

    Сайт аналог [url=https://goo-url.net/TVv3L]https://goo-url.net/TVv3L[/url] [b]Скачивания видео с ФБ[/b] [i]Требования:[/i] 1. Сайт что бы работал быстро как с сервера, так и по CloudFlare  2. Отвечал всем требованиям в плане СЕО, микроразметки Open Graph, Schema.org, валидация, без ошибок HTML кода и ...

    PHPJavascriptHTMLCSSJoomlaCloudFlare
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Спидтест! - Сделать аналог проверки скорости интернета

    [i]Прежде чем написать ТЗ, я попытаюсь сделать правильное ТЗ, сразу извините если что не так![/i] [b]1.[/b] Выбор языка. Дня начала будет рус. укр. и английский языки Что бы язык, определяло автоматически: Например - зашел с Италии, язык ...

    HTMLЛоготип для сайта
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Wpgrabber изменить имя изображения. Wordpress

    Кто может помочь найти решения, а именно переименования изображений, например из [url=http://site.ru/wp-content/uploads/2015/11/a77d867ecd27b9bb1389a8cb4860534c.jpg]site.ru/wp-content/uploads/2015/11/a77d867ecd27b9bb1389a8cb4860534c.jpg[/url] НА [url=http://site.ru/wp-content/uploads/2015/11/name-iz-zagolovka.jpg]site.ru/wp-content/uploads/2015/11/name-iz-zagolovka.jpg[/url] Я использую wpgrabber, картинка загружается с "иероглифами", а нужно что бы [b]брало из заголовка статьи, и переименовало изображения автоматически. ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Замена символов - PHP

    Найти решение функции function getMDNameFile($file) [code]﻿function getMDNameFile($file)     {         static $ext = false;         if (!$ext) $ext = preg_replace('|\?.*?|is', '', pathinfo($file, PATHINFO_EXTENSION));         $file = $this-&gt;rootPath . $this-&gt;config-&gt;get('imgPath') . $this-&gt;imageDir . md5(microtime() + mt_rand(1, 100)) . ".$ext";         if (is_file($file)) ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
gluck86
Кирилл 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Замена символов - PHP
Можно работать, оплата в срок, четко поставленная задача.
Кирилл точно определил проблему. Сразу сказал где и что. Выполнил работу быстро и без проблем. Рекомендую!!!!
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