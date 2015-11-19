Всем привет, есть полное ТЗ и макет "от руки" по структуре дизайна. Есть бесплатный дизайн, и на нем все сделать, убрать все не нужное, шапка и подвал там готовые. Сайт [url=https://cutt.ly/kbbePlQ]https://cutt.ly/kbbePlQ[/url] Нужен тот, кто ...
- Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт2 года назад
Всем привет, нужно создать продвинутый скрипт "Бросок монеты" 1. Должен работать на простом php 2. Дизайн я предоставлю, вы внедряете скрипт "адаптивный" 3. Сам "скрипт" должен адаптироваться с дизайном, работать быстро на последний версии php 4. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Сайт аналог [url=https://goo-url.net/TVv3L]https://goo-url.net/TVv3L[/url] [b]Скачивания видео с ФБ[/b] [i]Требования:[/i] 1. Сайт что бы работал быстро как с сервера, так и по CloudFlare 2. Отвечал всем требованиям в плане СЕО, микроразметки Open Graph, Schema.org, валидация, без ошибок HTML кода и ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт4 года назад
[i]Прежде чем написать ТЗ, я попытаюсь сделать правильное ТЗ, сразу извините если что не так![/i] [b]1.[/b] Выбор языка. Дня начала будет рус. укр. и английский языки Что бы язык, определяло автоматически: Например - зашел с Италии, язык ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Кто может помочь найти решения, а именно переименования изображений, например из [url=http://site.ru/wp-content/uploads/2015/11/a77d867ecd27b9bb1389a8cb4860534c.jpg]site.ru/wp-content/uploads/2015/11/a77d867ecd27b9bb1389a8cb4860534c.jpg[/url] НА [url=http://site.ru/wp-content/uploads/2015/11/name-iz-zagolovka.jpg]site.ru/wp-content/uploads/2015/11/name-iz-zagolovka.jpg[/url] Я использую wpgrabber, картинка загружается с "иероглифами", а нужно что бы [b]брало из заголовка статьи, и переименовало изображения автоматически. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Найти решение функции function getMDNameFile($file) [code]function getMDNameFile($file) { static $ext = false; if (!$ext) $ext = preg_replace('|\?.*?|is', '', pathinfo($file, PATHINFO_EXTENSION)); $file = $this->rootPath . $this->config->get('imgPath') . $this->imageDir . md5(microtime() + mt_rand(1, 100)) . ".$ext"; if (is_file($file)) ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад