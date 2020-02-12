Создать сайт

Необходимо создание стильного сайта-визитки ( с описанием бренда и контактами для связи), привязка к группам вк instagram, написание продающих текстов, у гостя должно возникнуть желание перейти на маркет плейс, где мы представлены. Сайт должен быть ...
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Ищу программиста, который поможет создать аналогичный сайт, но с другим интерфейсом и некоторыми изменениям: https://tl.rulate.ru/
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