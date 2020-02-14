Создать аналог сайта с уникальным дизайном

Стоит задача модернизировать сайт агентства. Нужно сделать широким ) и с привлекательной графикой. Будет пару нюансов по структуре по сео с нашей стороны . Работу. вижу такую. Утверждение тз- новой структуры (в принципе все тоже ...
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Здравствуйте. Ищем специалистов для создания аналога рекламной сети Surfe.be.
Возможности данной рекламной сети: баннерная реклама с возможностью оплаты за показы/переходы (клики по баннеру), POPUP - переходы на сайт с гарантированной длительностью пребывания на странице. Переходы осуществляются через специальное расширение браузера https://chrome.google.com/webstore/detail/surfebe-—-the-extension-w/manjolceoachljppbjhfgkoomnlidkna ,
Просмотр видео- возможность добавлять рекламодателем видео с Youtube.
Более подробно можете изучить информацию на сайте https://surfe.be/advertiser для понимания объема работ.
Требуются добросовестные исполнители. Ждем ваших предложений, с уважением Олег Долгих.
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