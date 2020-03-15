olegdolgih

Приветствую Артём! Хочу предложить вам заказ. Задача: Доделать функционал проекта рекламная сеть (баннерная и ссылочная реклама) Осталось доделать по функционалу: 1. Покупка (аренда) баннерного места в кабинете рекламодателя и с самого баннерного места. (покупка ссылок работает в кабинете ...