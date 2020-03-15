olegdolgih

Олег olegdolgih

 
47 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Доделать функционал

    Приветствую Артём! Хочу предложить вам заказ. Задача: Доделать функционал проекта рекламная сеть (баннерная и ссылочная реклама) Осталось доделать по функционалу: 1. Покупка (аренда) баннерного места в кабинете рекламодателя и с самого баннерного места. (покупка ссылок работает в кабинете ...

    Yii
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доделать функциона

    Приветствую уважаемые программисты! Нужен опытный и нацеленный на результат программист. Задача: Доделать функционал проекта рекламная сеть (баннерная и ссылочная реклама) Осталось доделать по функционалу: 1. Покупка (аренда) баннерного места в кабинете рекламодателя и с самого баннерного места. (покупка ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать аналог сайта с уникальным дизайном

    Здравствуйте. Ищем специалистов для создания аналога рекламной сети Surfe.be.  Возможности данной рекламной сети: баннерная реклама с возможностью оплаты за показы/переходы (клики по баннеру),  POPUP -  переходы на сайт с гарантированной длительностью пребывания на странице. Переходы осуществляются через ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    4 года назад