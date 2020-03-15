olegdolgih

Приветствую Артём! Хочу предложить вам заказ. Задача: Доделать функционал проекта рекламная сеть (баннерная и ссылочная реклама) Осталось доделать по функционалу: 1. Покупка (аренда) баннерного места в кабинете рекламодателя и с самого баннерного места. (покупка ссылок работает в кабинете ...
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- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Приветствую уважаемые программисты! Нужен опытный и нацеленный на результат программист. Задача: Доделать функционал проекта рекламная сеть (баннерная и ссылочная реклама) Осталось доделать по функционалу: 1. Покупка (аренда) баннерного места в кабинете рекламодателя и с самого баннерного места. (покупка ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Ищем специалистов для создания аналога рекламной сети Surfe.be. Возможности данной рекламной сети: баннерная реклама с возможностью оплаты за показы/переходы (клики по баннеру), POPUP - переходы на сайт с гарантированной длительностью пребывания на странице. Переходы осуществляются через ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт4 года назад