﻿Стоит задача модернизировать сайт агентства. Нужно сделать широким ) и с привлекательной графикой. Будет пару нюансов по структуре по сео с нашей стороны . Работу. вижу такую. Утверждение тз- новой структуры (в принципе все тоже самое - только вширь и с моим сео внедрение нашей обновленной структуры). далее дизайн главной внутренних кейсов и контактов. и реализация на WP. Заполнение основных 5 страниц. Далее весь контент мы сами обновим. Важно придать нюанс оформлению. Во вложенном файле показано , что примерно хочу видеть.

Смотрю прежде всего на примеры реализованных подобных проектов по оформлению.