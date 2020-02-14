Лендинг на платформе getcourse

Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок223 просмотра
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Создать  лендинг онлайн-курса на getcourse. Минималистичный, без излишней графики. Настроить и прикрутить его уже к существующему курсу. Возможно дальнейшее сотрудничество. Тексты (готовы) , картинки, иконки - все дадим. Прилагаю примеры, как это должно выглядеть. 

4 года назад
SpringSpace
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
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