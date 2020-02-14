Лендинг на платформе getcourse

Привет всем! Такое дело...нужно создать одностраничный сайт и разместить там порядка 100 наименований товара. Движок не принципиален, главное что бы симпатично было и просто. Категория товара- парфюмерия. В дальнейшем нужно будет создать магаз в инсте ...