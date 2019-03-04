Добавить функционал в интернет-магазин Django

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки185 просмотров
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ТЗ на редизайн и добавление функционала в интернет магазин на django. tortoliano ru 

Написал так подробно, как мог. Если работаете с джанго – пишите, найдем общий язык.

Django
5 лет назад
Bogdan_Yanitskiy
Богдан Яницкий 
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад