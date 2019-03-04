Добавить функционал в интернет-магазин Django

Нужен php-программист со знанием движка CS-Cart или с возможностью быстро его освоить. Есть несколько задач. Задача 1 Подзадача 1: В админке, на странице "Тарифные планы для продавцов", во вкладку "Условия" (prntscr.com/mqzcj6) добавить несколько полей с названием и выбором целого ...