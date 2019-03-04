Тег предоплаты

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки118 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно прописать тег предоплаты в YML файл для яндекс маркета.  предоплата 50%

5 лет назад
guest_15517353092595
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад