Простой сайт интернет-магазина на wordpress

Создать xml-фид с информацией о квартирах в новостройке для выгрузки на такие площадки как Яндекс.Недвижимость, domclick.ru, Домофонд, мирквартир, mlsn, квадрум.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Нужно создать интернет-магазин под ключ ( т.е. хостнг и домен) товаров для ездового спорта, образец перешлю исполнителю. Хотелось бы именно на wordpress, мне эту программу друзья рекомендовали, бюджет небольшой. Жду предложений
- Похожие заказы
- $40Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сайт на OpenCart 1.Необходимо , чтобы из каждого заказа формировалась накладная на все товары, которые присутствуют в заказе и основная информация по клиенту. Есть готовый шаблон в word файле, как это должно выглядеть 2. Есть функция - ...Закрыт5 лет назад
ТЗ на редизайн и добавление функционала в интернет магазин на django. tortoliano ru Написал так подробно, как мог. Если работаете с джанго – пишите, найдем общий язык.Закрыт5 лет назад
Нужно доработать процесс оформления заказа. ТЗ во вложении. Без установки сторонних плагинов. Установлен WordPress 4.1.1 и WooCommerce. Предварительно обновить до последней версии с устранением возникших в результате обновления проблем.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужен php-программист со знанием движка CS-Cart или с возможностью быстро его освоить. Есть несколько задач. Задача 1 Подзадача 1: В админке, на странице "Тарифные планы для продавцов", во вкладку "Условия" (prntscr.com/mqzcj6) добавить несколько полей с названием и выбором целого ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужен интернет магазин, женских украшений локация Испания.Интернет-магазины37 заявокЗакрыт5 лет назад
Проект создается с нуля. Хочется воплотить в нем все новые и последние«веяния» по ведению интернет-торговли.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо установить минимальное количество товаров, заказываемых клиентом, допустим не менее 20 шт. (одинаковых или разных). То есть, если клиент заказал, к примеру, менее 20 единиц разных или одного вида товара, тогда будет выводиться в корзине ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Для интернет магазина, написанного на фреймворке laravel необходимо добавить способ доставки СДЭК. Библиотеку можно использовать вот эту https://github.com/sanmai/cdek-sdkЗакрыт5 лет назад
Нужна помощь по Django. Объяснять и помогать писать код. Настройка и выгрузка на сервер. Работа с БД.Закрыт5 лет назад