Простой сайт интернет-магазина на wordpress

Интернет-магазиныЗавершен6 заявок192 просмотра
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Здравствуйте! Нужно создать интернет-магазин под ключ ( т.е. хостнг и домен) товаров для ездового спорта, образец перешлю исполнителю. Хотелось бы именно на wordpress, мне эту программу друзья рекомендовали, бюджет небольшой. Жду предложений

WordPress
5 лет назад
Mfrina87
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Maksim_Korzhov
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Хороший человек, всё в доступной форме объяснил, цену не завысил и сделал всё вовремя
Адекватный заказчик, понимает чего хочет и может это объянить