Разработка интернет-магазина. Создание адаптивного интернет-магазина

1) Необходимо разработать интернет-магазин для возможности загрузки 2000 товаров ( возможно будте больше в ходе развития фирмы). Какие будут категории и подкатегории и страницы, я думаю не особо влияет на разработку сайта.

2) Импорт/экспорт товаров файлом (excel, csv или может еще как-то)

3) Сайт должен быть адаптивным под мобильные устройства и корректно на них отображаться, что бы не ехала верстка, небыло больших отступов и было удобно пользоваться. !!! Шаблонные варианты не подходят, тем более бесплатные скачанные со складчин или с других сайтов ( с возможными вирусами)

4) Сайт должен быть быстрым и отображаться в зеленой зоне при проверке скорости загрузки, через Google Page Speed

5) Сайт должен быть готов к SEO продвижению, технически. Т.е. не прописаны все метатеги, урлы и т.д. А хотя бы без ошибок и лишнего кода, что бы после разработки не переделывать код опять после аудита.

Предлагайте:

1) Какую выбрать CMS? Или писать лучше с нуля?

2) Цены с дизайном и без (если уже будет готов дизайн сайта)

3) Сроки разработки

4) Варианты работы

Будем общаться и выбирать! В дальнейшем еще нужны будут несколько интернет-магазинов. Поэтому буду выбирать исполнителя не на один раз!