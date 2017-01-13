Амер, поставил задачу, улучшите его ресурс. Задача выполнена. До сих пор продолжаем сотрудничать и думаю буду всячески продолжать помогать выполнять определенные доработки. С данным заказчиком нет никаких проблем с обратной связью, оплата не то что своевременная, еще и добавил. Рекомендую данного заказчика как человека который не просто "я хочу вот так" , а который действительно разбирается и хочет разобраться в том что ему нужно.