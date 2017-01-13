mastersys

Амер mastersys

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Битрикс, разложить значения одного поля по другим полям

    В Битрикс, в определенное поле из 1С перелетают данные в формате JSON.  Эти данные собираются из разных значений дополнительных полей, средствами модуля обмена с сайтом от Битрикс - "Свой алгоритм". Причем, некоторые значения могут отсутствовать,к ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Изменить шаблон шапки сайта Битрикс + Аспро NEXT

    Необходимо кастомизировать фиксированную шапку шаблона Аспро NEXT. Вот ссылка на официальную демо-версию данного шаблона https://next.aspro-demo.ru , для предварительного ознакомления. С левой стороны, есть кнопки настройки сайта. Нужно выбрать 5й тип готовой конфигурации, именно такой вариант установлен на рабочем ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить справочники к номенклатуре, доработать функционал.

    К номенклатуре привязать два дополнительных справочника. В карточке товара реализовать подбор и отображение из данных справочников, дальнейшее хранение подбора в определенном поле в формате JSON, возможность редактирования подбора. Данные справочники должны быть задействованы в определенных ...

    1С-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт описаний

    Рерайт описаний косметических товаров   Нужен качественный рерайт описаний косметических товаров. Основные требования: Описание должно быть максимально информативным, не потерять своей сути, без лишней воды и мути. Описания должны быть в пределах ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Интернет-магазин с нуля на Битрикс + шаблон АСПРО NEXT + 1С УТ

    Реализовать проект интернет-магазина косметики с нуля на Битрикс + шаблон АСПРО NEXT в связке с 1С УТ11.4 Рассматриваю  только те кандидатуры, которые имеют опыт работы с данным шаблоном, имеют  официальный статуса разработчика ...

    HTML
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина косметики

    $50

    Необходимо разработать логотип для интернет-магазина косметики. Направление деятельности можете посмотреть на этом сайте https://forsalon.ru.   Логотип необходимо сделать к доменному имени misspro.ru. Сфера применения логотипа - сайт, социальные сети, визитки, объемные рекламные ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Интернет-магазин на Битрикс с нуля

    Реализовать проект интернет-магазина косметики на Битрикс в связке с 1С УТ11.4 Что требуется: 1) Уникальный дизайн (логотип, шаблоны всех страниц и т.д.); 2) Адаптивная кросплатформенная вёрстка под любое устройство в сочетании ...

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внести изменения на сайте (дизайн, верстка, интеграция, адаптация)

    $500

    Добрый день. Необходимо внести изменения на сайт. Изменения касаются как контента, внешнего вида, верстки, так и интеграции с CRM-системой. ТЗ во-вложении. Жду Ваших предложений по срокам и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Значок для сайта

    Добрый день, Полина. Я ранее обращался к Вам за дизайном визиток, не могли бы помочь мне в маленькой мелочи? Необходимо сделать маленький значок для сайта, обозначающий наличие информации. Тот, что на данный момент ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рерайт курсовой

    Добрый день. Есть курсовая работа. Текущий статус по антиплагиату - 53%. Необходимо довести ее до 76%. Ссылки на используемую литературу, список самой использованной  литературы, наименование компании по которой написана курсовая, значения ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип

    Необходимо нарисовать логотип в Adobe Illustrator. Пример во вложении,собран из двух логотипов, IT-Prof –название организации.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Визитка

    Добрый день.   Необходим макет двухсторонней визитки. Информация, которая должна присутствовать в визитке, отражена в прилагаемом файле Example.ai. Цвета использовать из файла логотипа (верхний правый угол Logo.ai). Макет предоставить в AI.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перевести логотип из растровой графики в векторную

    Добрый день, уважаемые дизайнеры. Возникла необходимость, перевести имеющийся логотип из растра в вектор. Вот логотип, выполненный профессиональным дизайнером: New_Logo.psd. Нужна качественная и проработанная до мелочей векторная графика, сделанная в Adobe Illustrator, т.к. ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Tia_V
32 года
6 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Рерайт описаний
Только положительное впечатление за более чем полгода сотрудничества! Четкая постановка ТЗ, быстрая проверка и оплата. Ответственный заказчик! Мои рекомендации!
Работаем с Татьяной более полугода. Задания выполняются качественно и без отклонений от ТЗ. Рекомендую, как ответственного исполнителя, к длительному сотрудничеству.
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Логотип для интернет-магазина косметики
Благодарю за интересный конкурс и моментальную оплату!
Работа выполнена отлично в полной соответствии с требованиями ТЗ. Редкий дар... Рекомендую!
Ответный отзыв
Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Сайт-визитка
Хороший заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
... и не сомневался, что задача будет выполнена качественно, вовремя и в полном соответствии с ТЗ. Благодарю за работу! Рекомендую! И в преть, буду обращаться вновь.
Ответный отзыв
Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$870
10 баллов
8 лет назад
Внести изменения на сайте (дизайн, верстка, интеграция, адаптация)
Амер, поставил задачу, улучшите его ресурс. Задача выполнена. До сих пор продолжаем сотрудничать и думаю буду всячески продолжать помогать выполнять определенные доработки. С данным заказчиком нет никаких проблем с обратной связью, оплата не то что своевременная, еще и добавил. Рекомендую данного заказчика как человека который не просто "я хочу вот так" , а который действительно разбирается и хочет разобраться в том что ему нужно.
Все мои пожелания были учтены и воплощены. Замечания по окончанию выполнения работ были устранены. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество в том же ключе, и рекомендую данного исполнителя, как ответственного и выдержанного профессионала с неиссякаемой самоотдачей к своему делу.
Ответный отзыв
Eullen
Полина 
34 года
10 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Значок для сайта
Спасибо за проект! Задача максимально понятная, оплата моментальная! Рекомендую к сотрудничеству!
Как всегда, все на высоком уровне. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
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