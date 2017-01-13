В Битрикс, в определенное поле из 1С перелетают данные в формате JSON. Эти данные собираются из разных значений дополнительных полей, средствами модуля обмена с сайтом от Битрикс - "Свой алгоритм". Причем, некоторые значения могут отсутствовать,к ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо кастомизировать фиксированную шапку шаблона Аспро NEXT. Вот ссылка на официальную демо-версию данного шаблона https://next.aspro-demo.ru , для предварительного ознакомления. С левой стороны, есть кнопки настройки сайта. Нужно выбрать 5й тип готовой конфигурации, именно такой вариант установлен на рабочем ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
К номенклатуре привязать два дополнительных справочника. В карточке товара реализовать подбор и отображение из данных справочников, дальнейшее хранение подбора в определенном поле в формате JSON, возможность редактирования подбора. Данные справочники должны быть задействованы в определенных ...1С-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Рерайт описаний косметических товаров Нужен качественный рерайт описаний косметических товаров. Основные требования: Описание должно быть максимально информативным, не потерять своей сути, без лишней воды и мути. Описания должны быть в пределах ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Реализовать проект интернет-магазина косметики с нуля на Битрикс + шаблон АСПРО NEXT в связке с 1С УТ11.4 Рассматриваю только те кандидатуры, которые имеют опыт работы с данным шаблоном, имеют официальный статуса разработчика ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип для интернет-магазина косметики. Направление деятельности можете посмотреть на этом сайте https://forsalon.ru. Логотип необходимо сделать к доменному имени misspro.ru. Сфера применения логотипа - сайт, социальные сети, визитки, объемные рекламные ...Завершен6 лет назад
Реализовать проект интернет-магазина косметики на Битрикс в связке с 1С УТ11.4 Что требуется: 1) Уникальный дизайн (логотип, шаблоны всех страниц и т.д.); 2) Адаптивная кросплатформенная вёрстка под любое устройство в сочетании ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Добрый день. Необходимо сделать сайт-визитку с нуля. ТЗ и шаблоны во вложении.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $500
Добрый день. Необходимо внести изменения на сайт. Изменения касаются как контента, внешнего вида, верстки, так и интеграции с CRM-системой. ТЗ во-вложении. Жду Ваших предложений по срокам и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день, Полина. Я ранее обращался к Вам за дизайном визиток, не могли бы помочь мне в маленькой мелочи? Необходимо сделать маленький значок для сайта, обозначающий наличие информации. Тот, что на данный момент ...Завершен8 лет назад
Добрый день. Есть курсовая работа. Текущий статус по антиплагиату - 53%. Необходимо довести ее до 76%. Ссылки на используемую литературу, список самой использованной литературы, наименование компании по которой написана курсовая, значения ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо нарисовать логотип в Adobe Illustrator. Пример во вложении,собран из двух логотипов, IT-Prof –название организации.Завершен8 лет назад
Добрый день. Необходим макет двухсторонней визитки. Информация, которая должна присутствовать в визитке, отражена в прилагаемом файле Example.ai. Цвета использовать из файла логотипа (верхний правый угол Logo.ai). Макет предоставить в AI.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день, уважаемые дизайнеры. Возникла необходимость, перевести имеющийся логотип из растра в вектор. Вот логотип, выполненный профессиональным дизайнером: New_Logo.psd. Нужна качественная и проработанная до мелочей векторная графика, сделанная в Adobe Illustrator, т.к. ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт9 лет назад