Рерайт описаний косметических товаров

Нужен качественный рерайт описаний косметических товаров.

Основные требования: Описание должно быть максимально информативным, не потерять своей сути, без лишней воды и мути. Описания должны быть в пределах 450-550 символов (без учета пробелов и заголовков). Добавление

материалов из других источников, существенно повышающих качество и уникальность, приветствуется. «Состав», «Производитель»,адреса и сроки гарантии меня не интересуют, их обрабатывать НЕНУЖНО. Работа с этой информацией не будет учитываться.

Сайты с исходными материалами будет предоставлен выбранному исполнителю. От Вас жду предложений по стоимости за рерайт одной позиции,и какое количество позиций в день сможете качественно обработать.

Вот несколько текстов, по результатам рерайта которых, будет определяться исполнитель.

Рассматриваю только те кандидатуры, которые предоставят рерайт данных текстов.

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Пудра для лица Sebum Control Convenient Compact

Финишное покрытие для завершения макияжа. Бесцветная пудра убирает жирный блеск, делая кожу матовой и бархатистой, придает ей легкое свечение. Не закупоривает поры, дает коже дышать. Применение: Пудру можно наносить отдельно или поверх тонального средства. Захватите спонжем/кистью необходимое количество средства, легкими прикосновениями равномерно нанесите на кожу, особое внимание уделяя Т-зоне.

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Сыворотка для лица Blood Water Serum

Антивозрастная отбеливающая сыворотка для лица насыщает кожу всеми необходимыми микроэлементами и придает коже здоровый и сияющий цвет. Лепестки розы , экстракт вина, ниацинамид, пиридоксин и аскорбиновая кислота эффективно осветляют кожу, снижают следы пост-акне и покраснений, выравнивают тон и сужают поры. Средство идеально подойдёт для любого типа кожи , в том числе жирной и чувствительной. Применение: Перед использованием встряхнуть. Нанести небольшое количество средства на лицо и равномерно распределите легкими массажными

движениями, избегая кожи вокруг глаз.

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Маска для волос Pure LPP & Chitosan Treatment

Увлажняет, питает и восстанавливает поврежденные волосы благодаря входящим в состав кератину и коллагену. Делает волосы гладкими, блестящими, предотвращает спутывание. Обладает антистатическими свойствами. Применение:

Необходимое количество средства нанесите на очищенные волосы и распределите по всей длине. Оставьте на 20 минут, затем тщательно смойте теплой водой.

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Крем для ног Foot Cream

Обладает оздоравливающим эффектом, смягчает грубую и потрескавшуюся кожу стоп, придает ощущение свежести, обеспечивает питание кожи . Препятствует образованию мозолей, натоптышей. Применение: выдавите необходимое количество крема из тубы, массажными движениями равномерно нанесите на кожу стоп, дайте впитаться.